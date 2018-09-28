Николай Панков: Мои новости и посты — настоящие

28 Сент. 12:46 2018-09-28T12:46:24+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал очередной пост в Телеграм-канале «Пара слов».

- Тут пишут, что я хочу стать частью политической тусовки в Телеграме. Мои дорогие, молодые и прогрессивные друзья, я в политике уже более 20 лет. На пенсию — не собираюсь. Кстати, только вчера приняли закон о пенсионной реформе, — напомнил депутат.

Он также передал привет «всем анонимным телеграм-каналам».

- Вот так и борюсь с фейками. И мои новости, и посты, в отличие от многих других, настоящие! — подчеркнул он.