2018-09-28T12:46:24+03:00
Общество

Николай Панков: Мои новости и посты — настоящие

Депутат заявил, что борется с фейками
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал очередной пост в Телеграм-канале «Пара слов».

- Тут пишут, что я хочу стать частью политической тусовки в Телеграме. Мои дорогие, молодые и прогрессивные друзья, я в политике уже более 20 лет. На пенсию — не собираюсь. Кстати, только вчера приняли закон о пенсионной реформе, — напомнил депутат.

Он также передал привет «всем анонимным телеграм-каналам».

- Вот так и борюсь с фейками. И мои новости, и посты, в отличие от многих других, настоящие! — подчеркнул он.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет