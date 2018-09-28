Жительница Маркса «подарила» собутыльнику кредитку с пин-кодом

28 Сент. 12:28 2018-09-28T13:15:20+03:00

Подозреваемого задержали, но денег при нем уже не было

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Жительница Маркса Саратовской области 27 сентября лишилась денег, сообщив знакомому пин-код. Пострадавшая заявила стражам порядка, что потеряла солидную сумму — 50 тыс. рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, 32-летняя женщина утром сообщила, что средства пропали со счета после застолья в гостях у дважды судимого за кражи мужчины.

Она случайно оставила банковскую карту у приятеля, «не забыв» сообщить ему свой пин-код.

Подозреваемого задержали, но денег при нем уже не было.