2018-09-28T13:33:02+03:00
Спорт

В Саратове прошел III турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Александра Зеленкина

Главными организаторами соревнований стали его сыновья
Мария ГОШИНА
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В Саратове состоялся III турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Александра Зеленкина.

Как сообщили «КП-Саратов» в минспорта области, за два дня, с 27 по 29 сентября, на ринге ФОКа «Заводской» встретились боксеры из разных регионов, поскольку турнир имеет статус открытого чемпионата и Первенства Саратова по боксу.

- В общей сложности там участвовали более 170 боксеров во всех возрастных категориях. В прошлом году было на десять меньше. Главными организаторами соревнований стали его сыновья — Олег и Сергей, — отметили в минспорта.

- На открытие приехали почетные гости, депутаты городской думы. Считаю, что турнир начался неплохо. Подготовку к соревнованиям мы начали за три месяца до старта, искали партнеров. Нам помогали воспитанники Александра Петровича, люди, которые просто знали его. Мы будем держать высокую планку, чтобы со временем к нам стали приезжать боксеры не только из Саратовской области, но и из других регионов, — прокомментировал спортивное событие Олег Зеленкин.

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