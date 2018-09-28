Саратовцев предупредили о вспышке бубонной чумы
Роспотребнадзор по Саратовской области предупреждает жителей региона о вспышке чумы.
Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, страшное заболевание зарегистрировано 22 сентября на Мадагаскаре.
За неделю в восьми регионах страны произошло уже 16 случаев, четыре человека скончались.
При этом из пяти лабораторно подтвержденных фактах в трех наблюдалась легочная чума, а в двух — бубонная.
В связи с этим Роспотребнадзор просит жителей Саратовской области с осторожностью отнестись к поездкам в Мадагаскар.
СПРАВКА
На Мадагаскаре из-за антисанитарии и отсутствия качественного медобслуживания чума регистрируется почти каждый год. В среднем заболевают 300–600 человек.