В Саратове воровка утащила из камеры хранения деньги и мобильник
Правоохранители задержали злоумышленницу
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В Солнечном поселке Саратова в воскресенье, 27 сентября, стражи порядка поймали воровку. Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, о краже заявила в полицию 67-летняя женщина. По словам пострадавшей, 12 сентября в девять часов утра из камеры хранения в магазине на улице Лебедева-Кумача кто-то украл ее кошелек. Кроме денег — 1 тыс. рублей — там лежал телефон и две банковские карты. Цена утраты — 8 тыс. рублей.
Правоохранители поймали 41-летнюю несудимую местную жительницу, которая уже созналась в преступлении. Вернуть удалось только сотовый телефон.