На Университетской днем загорелись мусорные баки

28 Сент. 12:02 2018-09-28T13:20:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове жителей центра города перепугал 27 сентября пожар во дворе. Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, саратовцы позвонили на экстренный номер в 15:38.

- Поступил вызов о загорании мусорного контейнера на улице Университетская, — отметили в главке. — На тушение выдвинулись пять человек. Через десять минут баки затушили.

Площадь, уничтоженная огнем, составила 2 кв. м. Причина ЧП сейчас устанавливается. В результате пострадавших нет.