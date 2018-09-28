2018-09-28T13:20:20+03:00
Происшествия

На Университетской днем загорелись мусорные баки

Причина ЧП сейчас устанавливается
Мария ГОШИНА
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В Саратове жителей центра города перепугал 27 сентября пожар во дворе. Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, саратовцы позвонили на экстренный номер в 15:38.

- Поступил вызов о загорании мусорного контейнера на улице Университетская, — отметили в главке. — На тушение выдвинулись пять человек. Через десять минут баки затушили.

Площадь, уничтоженная огнем, составила 2 кв. м. Причина ЧП сейчас устанавливается. В результате пострадавших нет.

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