На Университетской днем загорелись мусорные баки
Причина ЧП сейчас устанавливается
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В Саратове жителей центра города перепугал 27 сентября пожар во дворе. Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, саратовцы позвонили на экстренный номер в 15:38.
- Поступил вызов о загорании мусорного контейнера на улице Университетская, — отметили в главке. — На тушение выдвинулись пять человек. Через десять минут баки затушили.
Площадь, уничтоженная огнем, составила 2 кв. м. Причина ЧП сейчас устанавливается. В результате пострадавших нет.