Наталья Погонина на всемирной шахматной Олимпиаде сыграла вничью

28 Сент. 11:46 2018-09-28T13:23:13+03:00

В четвертом туре россиянки выиграли у израильских шахматисток

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Саратовская шахматистка Наталья Погонина в составе сборной России принимает участие в 43-й всемирной шахматной Олимпиаде.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном минспорта, турнир проходит в Батуми.

В первом туре женская сборная России победила сборную Коста-Рики со счетом 3,5:0,5, в том числе благодаря победе саратовчанки.

Во втором туре россиянки уступили шахматисткам из Узбекистана со счетом 1,5:2,5, а в третьем туре Наталья была запасной.

Вчера, 27 сентября, в четвертом туре россиянки выиграли у израильских шахматисток со счетом 3:1. Наталья Погонина сыграла вничью с Машей Клиновой.

- На данный момент на счету российских шахматисток три победы, одно поражение и шесть очков, россиянки занимают 20-е место, — отметили в минспорта.

Сегодня женская сборная России сыграет со сборной Германии.