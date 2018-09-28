2018-09-28T12:32:26+03:00
Спорт

В Саратове впервые пройдет футбольный турнир памяти Валерия Слепова

На поле выйдут юноши и девушки
Мария ГОШИНА
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В Саратове впервые состоится футбольный турнир памяти Валерия Слепова.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном минспорта, 30 сентября на стадионе «Локомотив» стартует футбольный турнир памяти почетного гражданина Саратова Валерия Слепова.

На поле выйдут юноши и девушки 2003–2004 годов рождения.

- Планируется участие трех команд среди девушек из Саратова, Новоузенского и Калининского районов. Сборные юношей представят Энгельсский и Балтайский районы и Саратов.

Торжественное открытие турнира запланировано на 11:00. Приглашены почетные гости: чиновники областного правительства, родственники, друзья и коллеги Валерия Геннадьевича.

Всю жизнь он посвятил развитию спорта и физкультуры в регионе. Благодаря его усилиям в регионе проводились футбольные турниры среди детских команд. По инициативе Валерия Геннадьевича на Кумысной поляне была построена лыжная трасса с искусственным освещением. В 1998 году он был назначен на должность президента Саратовской областной ассоциации развития футбола, где работал до последнего дня. Также являлся президентом федерации лыжных гонок.

Валерий Геннадьевич ежегодно принимал активное участие в финальных соревнованиях по лыжным гонкам на призы губернатора Саратовской области «Лыжня России» и приходил к финишу лидером.

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