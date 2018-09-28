В Алгайском районе некачественно отремонтировали сельскую школу

28 Сент. 11:25 2018-09-28T11:36:22+03:00

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В селе Камышки Александрово-Гайского района СУ СКР проверяет расходование средств на ремонт школы.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в июне 2017 года учреждение заключило муниципальный контракт с ООО «Капремстрой» по итогам аукциона. Согласно договору, здание учебного заведения должны были капитально отремонтировать за 6,8 млн рублей.

В августе 2017 года директор школы подписал акт выполненных работ и справку об их стоимости. ООО «Капремстрой» получило всю сумму контракта в октябре.

Однако проверка показала, что часть работ на 870 тыс. рублей выполнили некачественно.

Также в отношении руководства «Капремстрой» было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при сдаче заказчику сделанных работ.

В настоящее время проводится техническая экспертиза качества проведенного ремонта. После этого будет принято процессуальное решение.