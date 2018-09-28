На проспекте 50 лет Октября «Газель» сбила женщину

28 Сент. 11:42 2018-09-28T13:11:54+03:00

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В Ленинском районе Саратова 27 сентября грузовая «Газель» сбила женщину на переходе.

Как сообщили подробности «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария случилась в 10:10 напротив дома №116 на проспекте 50 лет Октября.

По предварительным данным, 51-летний водитель, управляя машиной ГАЗ-3102, нарушил правила проезда пешеходных переходов и сбил на перекрестке 50-летнюю женщину.

Врачи назначили пострадавшей амбулаторное лечение.