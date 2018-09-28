В поселке под Марксом мужчина затащил ребенка в лес и пытался изнасиловать
В Марксе Саратовской области СУ СКР возбудило уголовное дело по факту покушения на изнасилование ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, обвиняемый — 21-летний мужчина.
По версии следствия, вечером 21 сентября 12-летняя девочка с двумя сверстниками стояла на остановке общественного транспорта в поселке Марксовского района.
К детям подошел незнакомый 21-летний парень, который спросил как пройти к одному из местных жителей. Хотя ребята сказали, что не знают такого, злоумышленник взял ребенка за руку и велел остальным идти за ним.
Мальчики сбежали, а девочку мужчина затащил в лесопосадки и попытался изнасиловать. Ее спас отец одного из приятелей, который пришел по просьбе детей.
Бабушка пострадавшей обратилась в полицию. Злоумышленник был арестован.
Ведется расследование, назначен ряд экспертиз.