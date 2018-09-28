2018-09-28T11:31:21+03:00
Происшествия

В поселке под Марксом мужчина затащил ребенка в лес и пытался изнасиловать

Он сделал это на глазах ее сверстников
Екатерина Семенова
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В Марксе Саратовской области СУ СКР возбудило уголовное дело по факту покушения на изнасилование ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, обвиняемый — 21-летний мужчина.

По версии следствия, вечером 21 сентября 12-летняя девочка с двумя сверстниками стояла на остановке общественного транспорта в поселке Марксовского района.

К детям подошел незнакомый 21-летний парень, который спросил как пройти к одному из местных жителей. Хотя ребята сказали, что не знают такого, злоумышленник взял ребенка за руку и велел остальным идти за ним.

Мальчики сбежали, а девочку мужчина затащил в лесопосадки и попытался изнасиловать. Ее спас отец одного из приятелей, который пришел по просьбе детей.

Бабушка пострадавшей обратилась в полицию. Злоумышленник был арестован.

Ведется расследование, назначен ряд экспертиз.

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