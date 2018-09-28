В Энгельсе мужчина на иномарке не уступил дорогу водительнице

28 Сент. 11:10 2018-09-28T11:28:12+03:00

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В Энгельсском районе Саратовской области 27 сентября иномарка протаранила отечественный автомобиль. Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария случилась в 14:30 в Энгельсе на улице Гагарина.

Возле дома №3 водитель Kia поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке и не уступил дорогу ВАЗ-21102, который двигался во встречном направлении.

За рулем иномарки находился 63-летний мужчина, а отечественной машиной управляла 34-летняя женщина. Она и пострадала. Врачи прописали ей амбулаторное лечение.