В поселке Передовой огонь уничтожил частную баню

28 Сент. 10:55 2018-09-28T11:25:30+03:00

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В Самойловском районе Саратовской области 27 сентября сгорела баня. Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, тревожный звонок поступил на пульт оперативного дежурного в 21:55.

Жители рассказали, что полыхает частная баня на улице Зеленая в поселке Передовой. На место выехали три огнеборца и в 23:10 загасили пламя.

- Площадь, уничтоженная огнем, составила 24 кв. м. Причина ЧП устанавливается. В результате пострадавших нет, — отметили в главке.