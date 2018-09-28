На рынке «Шарик» в Саратове сбили пешехода

28 Сент. 10:48 2018-09-28T10:53:53+03:00

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В Саратове 27 сентября в Заводском районе на переходе сбили мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 18:00 на территории рынка «Шарик», напротив дома №1/1 по улице Барнаульская.

По предварительным данным, 43-летний водитель, управляя иномаркой Fiat Ducato, дал задний ход и не заметил пешехода.

- Мужчина не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на 51-летнего пешехода, — отметили в главке.

Врачи назначили пострадавшему амбулаторное лечение.