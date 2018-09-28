В селе Кочетное сгорело огромное нежилое здание
Площадь, уничтоженная огнем, составила 1,28 тыс. кв. м
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В Ровенском районе Саратовской области 27 сентября сгорело заброшенное здание.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона тревожный вызов поступил в 23:35. Жители рассказали, что в селе Кочетное, на улице Центральная, загорелось неэксплуатируемое здание.
- Площадь, уничтоженная огнем, — 1,28 тыс. кв. м. Причина ЧП устанавливается. В результате пострадавших нет, — отметили в главке. — В 01:38 пожар полностью ликвидирован.
На тушение выезжали десять человек личного состава.