В селе Кочетное сгорело огромное нежилое здание

28 Сент. 10:11 2018-09-28T10:38:55+03:00

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В Ровенском районе Саратовской области 27 сентября сгорело заброшенное здание.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона тревожный вызов поступил в 23:35. Жители рассказали, что в селе Кочетное, на улице Центральная, загорелось неэксплуатируемое здание.

- Площадь, уничтоженная огнем, — 1,28 тыс. кв. м. Причина ЧП устанавливается. В результате пострадавших нет, — отметили в главке. — В 01:38 пожар полностью ликвидирован.

На тушение выезжали десять человек личного состава.