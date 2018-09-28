Новая общероссийская программа страхования жилья заработает в 2019 году

28 Сент. 10:09 2018-09-28T10:36:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В России запускается добровольная общероссийская программа страхования недвижимости от чрезвычайных ситуаций. Соответствующий закон подписал президент 6 августа текущего года. Закон вступит в силу через год после даты подписания. Он нацелен на то, чтобы добровольное страхование жилья стало массовым и недорогим, а пожары, наводнения и другие стихийные бедствия не становились неподъемной ношей для региональных бюджетов.

Подписанный президентом документ вводит в России новый механизм страхования по примеру добровольной программы страхования недвижимости, много лет действующей в Москве. Подключиться к программе сможет любой владелец недвижимости. За счет массовости участия стоимость страховки для каждого отдельного гражданина будет невысокой.

- Страховой полис — давно известный и прекрасно зарекомендовавший себя инструмент для того, чтобы избежать катастрофических финансовых потерь. Ежегодно в мире покупаются миллиарды страховых полисов, потому что, как говорится, «никогда не знаешь, где упадешь», и страховка — единственный работающий способ заранее «подстелить соломку». Система страхования действует таким образом, что чем больше в ней участников, тем дешевле страховой полис для каждого из них. Поскольку новая программа страхования жилья от ЧС будет общероссийской, для каждого конкретного участника она окажется совсем недорогой. По расчетам Минфина, ее цена будет колебаться около 350 рублей в год. При этом страховка будет покрывать такие риски, как тотальное уничтожение жилья в ходе наводнения или другого стихийного бедствия, — пояснил юрист Сергей Смирнов.

Раньше россияне также могли застраховать принадлежащую им недвижимость, однако из-за отсутствия общероссийской программы стоимость полисов страхования жилья от ЧС была значительно выше. В связи с этим большинство жителей опасных в плане ЧС регионов предпочитали экономить. К тому же они были уверены в том, что в случае катастрофы им будет оказана помощь за счет государственного бюджета. Власти действительно оказывали пострадавшим помощь, однако это ложилось тяжелым бременем на бюджет, а деньги приходилось изымать из других важных программ. Поэтому был разработан новый закон, согласно которому граждане смогут оставить свое жилье незастрахованным или добровольно принять участие в недорогой страховой программе. В первом случае в случае гибели жилья от ЧС пострадавшие по-прежнему будут получать помощь от государства, однако новое жилье будет выдано им только на правах социального найма. Тем же, кто застраховал свою недвижимость, получат в качестве возмещения ущерба деньги или новое жилье на правах собственности.

- Согласно новому закону, государство и страховая компания в случае ЧС будут совместно компенсировать пострадавшим убытки. Доля ответственности страховых компаний будет зависеть от региона и составит от 20 до 60%. Если свободного жилого фонда в регионе не будет, люди смогут получить денежное возмещение из расчета средней стоимости жилья за квадратный метр в данном регионе, — пояснил Сергей Смирнов.