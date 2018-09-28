В Саратове Lada Kalina протаранила Ford Mondeo

28 Сент. 10:04 2018-09-28T10:32:14+03:00

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В Саратове 27 сентября вечером произошла авария. Как сообщили «КП-Саратов», ДТП случилось в 19:40 на улице 7-я Нагорная, напротив дома №100 по Огородной.

По предварительным данным, 33-летний водитель за рулем автомобиля Lada Kalina не справился с управлением и протаранил Ford Mondeo.

Иномарку вел его ровесник.

В результате пострадала пассажирка из отечественной машины — 29-летняя девушка. Она попала в больницу.