В Саратове Lada Kalina протаранила Ford Mondeo
29-летняя женщина попала в больницу
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В Саратове 27 сентября вечером произошла авария. Как сообщили «КП-Саратов», ДТП случилось в 19:40 на улице 7-я Нагорная, напротив дома №100 по Огородной.
По предварительным данным, 33-летний водитель за рулем автомобиля Lada Kalina не справился с управлением и протаранил Ford Mondeo.
Иномарку вел его ровесник.
В результате пострадала пассажирка из отечественной машины — 29-летняя девушка. Она попала в больницу.