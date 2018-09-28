В Гагаринском университете открылась международная конференция по доступной среде

28 Сент. 09:57 2018-09-28T10:01:38+03:00

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27 сентября 2018 года в Саратовском государственном техническом университете имени Ю. А. Гагарина состоялось открытие VIII Международной конференции ICEVI Восточно-европейских стран.

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Перед началом мероприятия гости ознакомились с выставкой технических и технологических средств реабилитации и смягчения неравенства для людей с ограниченным зрением и другими видами инвалидности, на которой были представлены разработки и ученых Гагаринского университета.

На пленарном заседании собравшихся поприветствовали заместитель председателя правительства Саратовской области Валентина Гречушкина, и. о. ректора СГТУ Олег Афонин, депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев, проректор по социальной работе СГУ им. Н. Г. Чернышевского Ольга Нестерова.

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- Тема доступной среды чрезвычайно актуальна для нашего региона. Мы с 2010 года вошли в программу инклюзивного образования. Эта программа работает на территории каждого образовательного учреждения области. Сегодня на примере СГТУ мы увидели, насколько это актуально и для высшей школы, — отметила Валентина Гречушкина.

И. о. ректора технического университета напомнил, что четверть века назад именно СГТУ открыл новую для страны специальность «Социальная работа», которая определила новое отношение к рассмотрению проблем людей с ограниченными возможностями: «У нас сформировалась уникальная научная школа, которая реализует исследовательские и образовательные проекты, направленные на понимание всех аспектов проблемы инвалидности».

- Люди – с безграничными возможностями, а ограничения создает среда, и нам нужно работать над их минимизацией, — завершил приветственные выступления Евгений Ковалев.

На мероприятии также присутствовали специалисты Министерства образования и науки РФ, представители ICEVI-Europe, ведущие ученые, преподаватели высших и средних учебных заведений России и СНГ, профессионалы, обучающие людей с ограниченным зрением и с другими видами инвалидности, сотрудники НКО инклюзивного образования.

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Конференция продлится три дня. На ней выступят специалисты из Нидерландов, Дании, Израиля, Беларуси, России и других стран.