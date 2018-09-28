На саратовской трассе разбилась пассажирка «Жигулей»

28 Сент. 09:58 2018-09-28T10:00:15+03:00

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В Ртищевском районе Саратовской области 27 сентября в «Жигулях» разбилась женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла около 12 часов дня у села Сапожок. На проезжей части столкнулись ВАЗ-21063 и Купава-673105. Есть информация, что второй автомобиль ехал из Пензенской области. По предварительным данным, 64-летний водитель ВАЗ-21063 не уступил дорогу грузовику.

В больницу попала 69-летняя пассажирка из шестерки». Она скончалась в лечебном учреждении.