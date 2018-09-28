В Саратове встали трамваи четырех маршрутов

28 Сент. 09:48 2018-09-28T09:57:11+03:00

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В Саратове 28 сентября остановились трамваи четырех маршрутов. Как сообщили в профильном паблике в соцсети «ВКонтакте», в 10:15 было прервано движение №№3, 9, 10 и 11.

Затор возник на перекрестке Рахова и Советской.

- Трамваи №3 от 6-й Дачной следуют с увеличенным интервалом, от Мирного переулка движения нет, — уточнили в группе. — Маршруты №№9 и 10 от 1-го Просяного проезда и поселка Октябрьский едут только до Детского парка.

Пассажиров попросили перейти к остановке «Детский парк».

- Вагоны 11-го маршрута от 6-го квартала следуют до улицы Осипова, — сообщили активисты в профильном паблике.