В Саратове два района остались без холодной воды
Ресурс восстановят к полуночи
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В Саратове 28 сентября утром отключили холодную воду.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», для введения в эксплуатацию новых внутридворовых коммуникаций по Московскому шоссе, сегодня ориентировочно до полуночи без воды остались дома по улице 3-я Степная и Московскому шоссе.
Коммунальщики уточнили, что для работ подрядной организации по улице Новосибирская также до 24:00 обезвожен поселок Мирный.
- Для замены запорного оборудования будут проведены ремонтные работы по улице Одесская, — отметили в компании. — Для ликвидации повреждения на городском водопроводе до полуночи не будет воды в домах на проспекте Строителей.