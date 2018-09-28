В Саратове два района остались без холодной воды

28 Сент. 09:42 2018-09-28T09:54:23+03:00

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В Саратове 28 сентября утром отключили холодную воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», для введения в эксплуатацию новых внутридворовых коммуникаций по Московскому шоссе, сегодня ориентировочно до полуночи без воды остались дома по улице 3-я Степная и Московскому шоссе.

Коммунальщики уточнили, что для работ подрядной организации по улице Новосибирская также до 24:00 обезвожен поселок Мирный.

- Для замены запорного оборудования будут проведены ремонтные работы по улице Одесская, — отметили в компании. — Для ликвидации повреждения на городском водопроводе до полуночи не будет воды в домах на проспекте Строителей.