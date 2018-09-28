Татищевская птицефабрика задолжала работникам 286 тыс. рублей
Зарплата была выплачена после прокурорской проверки
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Татищевская птицефабрика задолжала своим работникам 268 тыс. рублей.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, предприятие не заплатило зарплату за июль 23 сотрудникам.
При этом директор ООО «Татищевская птицефабрика» ранее уже был привлечен к ответственности за долги по зарплате.
После прокурорской проверки задолженность была полностью погашена.
Принятыми прокуратурой района мерами реагирования задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объеме.