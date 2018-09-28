2018-09-28T09:54:41+03:00
Общество

Татищевская птицефабрика задолжала работникам 286 тыс. рублей

Зарплата была выплачена после прокурорской проверки
Екатерина Семенова
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Татищевская птицефабрика задолжала своим работникам 268 тыс. рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, предприятие не заплатило зарплату за июль 23 сотрудникам.

При этом директор ООО «Татищевская птицефабрика» ранее уже был привлечен к ответственности за долги по зарплате.

После прокурорской проверки задолженность была полностью погашена.

Принятыми прокуратурой района мерами реагирования задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объеме.

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