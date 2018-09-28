Правительство Саратовской области выкупило у населения небольшой арсенал

28 Сент. 09:14 2018-09-28T09:35:00+03:00

Гранатометы никто не сдал, но продали ружья, пистолеты и гранату

Изменить размер текста: A A

С начала 2018 года жителями Саратовской области за деньги сдано 33 единицы охотничьего гладкоствольного оружия, два образца нарезного и еще два — газового оружия.

Кроме того, население заработало немного денег на сдаче одного пистолета, пяти стволов от охотничьего гладкоствольного оружия, обрез охотничьего гладкоствольного оружия, 642 грамма пороха, гранаты РГД-5, 206 патронов различного калибра.

Общая сумма выплат составила около свыше 117 тыс. рублей. Решение о выделении денежных средств на вознаграждение за добровольную сдачу оружия принято правительством Саратовской области.

В управлении Росгвардии по Саратовской области напомнили, что добровольно сдавшие незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы и т. п. освобождаются от уголовной ответственности.