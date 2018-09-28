Радаев обсудил в Москве подъем затопленных кораблей со дна Волги

28 Сент. 08:54 2018-09-28T09:27:06+03:00

Губернатор провел встречу с министром природных ресурсов и экологии России

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел в Москве ряд деловых встреч.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он встретился с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным.

Чиновники обсудили возможность включения области в федеральную программу «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012–2020 годах». Это позволит провести берегоукрепительные мероприятия на Волгоградском водохранилище в Вольске. Уже подготовлена техническая документация, бюджет региона предусмотрел софинансирование.

По словам Валерия Радаева, утвержден паспорт регионального проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения Волги». Он предусматривает биологическую мелиорацию реки и подъем затопленных судов. Губернатор подчеркнул важность включения мероприятий в федеральную программу.

Кроме того, он попросил поддержки в части обновления автопарка лесохозяйственных учреждений.