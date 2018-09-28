Радаев обсудил в Москве подъем затопленных кораблей со дна Волги
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел в Москве ряд деловых встреч.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он встретился с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным.
Чиновники обсудили возможность включения области в федеральную программу «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012–2020 годах». Это позволит провести берегоукрепительные мероприятия на Волгоградском водохранилище в Вольске. Уже подготовлена техническая документация, бюджет региона предусмотрел софинансирование.
По словам Валерия Радаева, утвержден паспорт регионального проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения Волги». Он предусматривает биологическую мелиорацию реки и подъем затопленных судов. Губернатор подчеркнул важность включения мероприятий в федеральную программу.
Кроме того, он попросил поддержки в части обновления автопарка лесохозяйственных учреждений.