Саратовцы приняли участие в международном форуме ЭКВАТЭК

28 Сент. 08:39 2018-09-28T09:25:19+03:00

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Делегация ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» приняла участие в крупнейшем международном водном форуме «Вода: экология и технология» ЭКВАТЭК-2018.

На форуме продемонстрировали весь спектр оборудования и услуг для рационального использования, восстановления и охраны водных ресурсов, водоподготовки, коммунального и промышленного водоснабжения, очистки сточных вод, строительства и эксплуатации трубопроводных систем. Более пятисот ведущих мировых производителей продемонстрировали новейшие разработки строительного и монтажного оборудования.

Главной целью поездки стало изучение наиболее эффективных технологий производства, современных образцов оборудования для реконструкции и модернизации водокомплекса Саратова. В частности, специалисты компании произвели подборку гидравлических инструментов для аварийных машин, насосного оборудования.

Также в рамках форума состоялась встреча делегации ООО «КВС» с представителями компании «HAWLE» — крупнейшего производителя широкого ассортимента арматуры и соединительных элементов. По итогам переговоров были определены основные направления сотрудничества компаний и разработан план обучения специалистов ООО «КВС» с целью повышения качества выполняемых работ на городских водопроводных сетях.

Одним из важнейших направлений реализации инвестиционной программы ООО «КВС» является комплексная реконструкция головных сооружений водокомплекса — насосных станций. В настоящее время компания ведет разработку проектно-сметной документации. В рамках выставки были изучены лучшие образцы насосного оборудования. Также состоялись встречи с представителями проектных институтов, сотрудниками ведущих водоканалов России.

Представленные на выставке передовые технологии и оборудование успешно используются и в ходе модернизации систем водоснабжения и водоотведения Саратова в рамках реализации инвестиционной программы ООО «КВС». Компания осуществляет поэтапную реконструкцию городских водопроводных сетей, обновление автопарка спецтехники с целью обеспечения бесперебойного водоснабжения жителей города и повышения эффективности эксплуатации водокомплекса.