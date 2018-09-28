2018-09-28T09:20:28+03:00
Происшествия

В Саратове у хозяйки частного дома украли инструменты на 69 тыс. рублей

Кража случилась в Волжском районе Саратова
Мария ГОШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жертвой вора в Саратове стала пенсионерка. Кража случилась на территории частного домовладения в Волжском районе 22 сентября.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, 25 сентября к полицейским обратилась 65-летняя женщина, рассказав, что в ночь на 23 сентября из хозяйственной постройки на участке дома по улице Столыпина исчезли электроинструменты. Потерю она оценила в 69 тыс. рублей.

Полицейские поймали воры 26 сентября. Пенсионерку обокрал 39-летний саратовец. С него уже взяли подписку, а инвентарь вернули хозяйке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет