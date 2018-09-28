В Саратове у хозяйки частного дома украли инструменты на 69 тыс. рублей
Кража случилась в Волжском районе Саратова
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Жертвой вора в Саратове стала пенсионерка. Кража случилась на территории частного домовладения в Волжском районе 22 сентября.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, 25 сентября к полицейским обратилась 65-летняя женщина, рассказав, что в ночь на 23 сентября из хозяйственной постройки на участке дома по улице Столыпина исчезли электроинструменты. Потерю она оценила в 69 тыс. рублей.
Полицейские поймали воры 26 сентября. Пенсионерку обокрал 39-летний саратовец. С него уже взяли подписку, а инвентарь вернули хозяйке.