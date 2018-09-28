2018-09-28T09:16:45+03:00
Общество

Балаковец незаконно поймал сетями почти 60 рыб

Браконьеру по уголовной статье грозит два года лишения свободы
Мария ГОШИНА
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Житель Балакова попался на незаконном вылове рыбы. Как сообщили стражи порядка, сотрудники полиции на воздушном и водном транспорте региона поймали браконьера во время проведения рейда по пресечению незаконной добычи рыбы на Волге.

25-летний житель райцентра вышел в акваторию Волги с сетями и другой снастью на лодке. Улов составил 57 штук. Ущерб рыбным запасам государства был принесен на сумму чуть более 3 тыс. рублей.

Браконьеру по уголовной статье грозит два года лишения свободы.

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