Балаковец незаконно поймал сетями почти 60 рыб
Браконьеру по уголовной статье грозит два года лишения свободы
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Житель Балакова попался на незаконном вылове рыбы. Как сообщили стражи порядка, сотрудники полиции на воздушном и водном транспорте региона поймали браконьера во время проведения рейда по пресечению незаконной добычи рыбы на Волге.
25-летний житель райцентра вышел в акваторию Волги с сетями и другой снастью на лодке. Улов составил 57 штук. Ущерб рыбным запасам государства был принесен на сумму чуть более 3 тыс. рублей.
Браконьеру по уголовной статье грозит два года лишения свободы.