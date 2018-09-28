В Саратове днем сгорел цех по выращиванию грибов

28 Сент. 07:40 2018-09-28T08:21:45+03:00

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Вчера, 27 сентября, в Саратове сгорел цех по выращиванию грибов. Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, огнеборцы — 18 человек — на четырех спецмашинах выехали на тушение в 16:31. ЧП случилось в поселке «Совхоз Комбайн». Горел цех по выращиванию грибов.

- Площадь пожара составила 50 кв. м. Огонь ликвидировали в 19:39. Причина его возникновения устанавливается. В результате никто не пострадал, — отметили в главке.