В Ершовском районе отпразднуют «Шумбрат»

28 Сент. 07:36 2018-09-28T08:58:35+03:00

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29 сентября в селе Чугунка Ершовского района уже в пятый раз пройдет «Шумбрат (Здравствуйте)». Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве внутренней политики и общественных отношений, это национальный мордовский праздник.

На мероприятие ожидают делегацию из Мордовии. По традиции, в селах Чугунка и Чкалово компактно проживают представители этой национальности.

На «Шумбрате» будет музыкальное выступление фольклорного коллектива села Колпино, который исполнит песни на мокшанском языке. Также покажет свои таланты местный коллектив «Мокшаночка». Жители смогут продемонстрировать национальные наряды.

- Праздник начнется с зажигания свечи «шатол», огонь которой символизирует благополучие и семейный очаг, — рассказала руководитель национально-культурной организации Валентина Кривошеева. — Мы подготовили семейное древо, в котором отражены несколько предшествующих поколений.

Торжества начнутся в 11 часов.