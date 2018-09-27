В Саратове полосу движения не поделили Lada Granta и Hyundai Getz
Сведения о пострадавших в сводку не поступали
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В Кировском районе Саратова 27 сентября произошла авария.
Как сообщили очевидцы, ДТП случилось около шести вечера на Крайней улице. Свидетели уточнили, что около Соколовой улицы проезжую часть не поделили Lada Granta и Hyundai Getz. Причем отечественный автомобиль, возможно, ехал транзитом из Калужской области, поскольку на нем номера этого региона.
Есть информация, что столкновение было на встречке. Водители спешили и объезжали пробку.
Сведения о пострадавших в сводку не поступали.