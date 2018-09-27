В Саратове полосу движения не поделили Lada Granta и Hyundai Getz

27 Сент. 19:00 2018-09-28T08:53:38+03:00

Сведения о пострадавших в сводку не поступали

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В Кировском районе Саратова 27 сентября произошла авария.

Как сообщили очевидцы, ДТП случилось около шести вечера на Крайней улице. Свидетели уточнили, что около Соколовой улицы проезжую часть не поделили Lada Granta и Hyundai Getz. Причем отечественный автомобиль, возможно, ехал транзитом из Калужской области, поскольку на нем номера этого региона.

Есть информация, что столкновение было на встречке. Водители спешили и объезжали пробку.

Сведения о пострадавших в сводку не поступали.