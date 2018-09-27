В Саратове сгорели две бытовки в подвале
Потребовалась эвакуация жильцов
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В Саратове 26 сентября загорелся подвал жилого дома.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, тревожный сигнал пришел в 11:34 на пульт «01».
Жители рассказали о пожаре в подвале жилого пятиэтажного дома на улице Заречная, 13а. На тушение выехали 16 человек на пяти машинах.
- Площадь, уничтоженная огнем, составила 15 кв. м, сгорели две бытовки в подвале. Причина ЧП устанавливается, — отметили в главке.
Потребовалась эвакуация жильцов.