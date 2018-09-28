Синоптики обещали в Саратове холодный и пасмурный день

28 Сент. 06:22 2018-09-28T08:49:55+03:00

Столбик термометра днем покажет от 13 до 18 градусов

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В Саратовской области 28 сентября сохранится пасмурная и холодная погода. Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, в большинстве районов будет облачно с прояснениями.

- Небольшой дождь к утру прекратится, днем без существенных осадков, — отметили в главке со ссылкой на местных синоптиков. — Ветер — юго-западный со скоростью 6–11 м/с, местами вероятны порывы до 13–18 м/с.

Столбик термометра днем покажет от 13 до 18 градусов.

В ночь на субботу опять возможны заморозки на почве.