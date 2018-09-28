В Саратове ночью дотла сгорела дача в Новокрекингском проезде

28 Сент. 06:22 2018-09-28T08:47:49+03:00

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В Саратове 27 сентября ночью сгорела дача.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, тревожный сигнал пришел в 00:24.

Поступил вызов о загорании дачи во 2-м Новокрекингском проезде. На место выехали несколько пожарных расчетов. Огонь возник в СНТ «Южный 2».

В 01:02 пламя было полностью ликвидирован.

Площадь огня составила 20 кв. м. Причина ЧП устанавливается. В результате пострадавших нет, — отметили в главке.