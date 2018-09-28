В Саратове ночью дотла сгорела дача в Новокрекингском проезде
Площадь огня составила 20 кв. м
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В Саратове 27 сентября ночью сгорела дача.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, тревожный сигнал пришел в 00:24.
Поступил вызов о загорании дачи во 2-м Новокрекингском проезде. На место выехали несколько пожарных расчетов. Огонь возник в СНТ «Южный 2».
В 01:02 пламя было полностью ликвидирован.
Площадь огня составила 20 кв. м. Причина ЧП устанавливается. В результате пострадавших нет, — отметили в главке.