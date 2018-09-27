Под Саратовом водитель «десятки» столкнулся с «Ладой Калина» и скрылся
В результате столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека
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В Пугачевском районе Саратовской области на трассе столкнулись две «Лады».
Как сообщили очевидцы, пьяный водитель ВАЗ-2110 вылетел на встречку, где лоб в лоб столкнулся с «Ладой Калина». Мужчина за рулем «десятки» скрылся с места происшествия, но его поймали на дороге.
Как сообщили спасатели, мобильный отряд Пугачевской ПСС областной службы спасения пришел на помощь человеку, но затем его передали стражам порядка.
Впоследствии он попал в больницу.
В стационар отвезли еще трех человек.