Под Саратовом водитель «десятки» столкнулся с «Ладой Калина» и скрылся

27 Сент. 17:15 2018-09-28T08:44:34+03:00

В результате столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека

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В Пугачевском районе Саратовской области на трассе столкнулись две «Лады».

Как сообщили очевидцы, пьяный водитель ВАЗ-2110 вылетел на встречку, где лоб в лоб столкнулся с «Ладой Калина». Мужчина за рулем «десятки» скрылся с места происшествия, но его поймали на дороге.

Как сообщили спасатели, мобильный отряд Пугачевской ПСС областной службы спасения пришел на помощь человеку, но затем его передали стражам порядка.

Впоследствии он попал в больницу.

В стационар отвезли еще трех человек.