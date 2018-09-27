Нелегал из Узбекистана пытался дать взятку в поезде Саратов — Ташкент

27 Сент. 17:22 2018-09-28T08:41:42+03:00

Он пытался въехать в страну без гражданства

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В Ершове транспортная прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Республики Узбекистан.

Мужчина пытался дать небольшую взятку. По данным ведомства, 20 сентября пассажира задержали сотрудники транспортной полиции во время проверки документов в поезде №333 Саратов — Ташкент. Он пытался въехать в страну без гражданства.

- Находясь в купе проводника в момент составления протокола об административном правонарушении, мужчина передал сотруднику полиции 2 тыс. рублей, — отметили «КП-Саратов» в прокуратуре. — Однако полицейский отказался.

Уголовное дело расследуют сотрудники саратовского следственного отдела на транспорте Южного СУ на транспорте СК Российской Федерации. Вопрос взял на контроль Ершовский транспортный прокурор.