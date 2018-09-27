В Саратове парень на «десятке» протаранил стену речпорта
Автомобиль снес постаменты с якорями
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В Саратове 27 сентября парень на «Ладе» влетел в стену.
Как сообщили очевидцы, авария произошла около Речпорта. По предварительным данным, 20-летний водитель ВАЗ-2110 допустил столкновение с заграждением. Он не справился с управлением, врезался сначала в блоки, а потом в стену и снес постаменты с якорями.
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