2018-09-28T08:38:46+03:00
Экономика

Депутаты гордумы направили 787 млн рублей на школу в Солнечном-2

Еще 304 млн рублей будут выделены на эллинги и коммунальную технику
Екатерина Семенова
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Депутаты Саратовской городской думы приняли изменения в бюджет 2018 года. Такое решение было принято на очередном заседании представительного органа.

В частности, увеличены доходы городской казны на 59,8 млн рублей.

При этом налоговые и неналоговые поступления составят 66,6 млн рублей, но в то же время на 7 млн рублей будет сокращены доходы от арендной платы за земельные участки. На которые не разграничена госсобственность, так как был произведен перерасчет.

В городской бюджет внесены трансферты из федерального и областного в размере более миллиарда рублей. Из этой суммы 787 млн рублей направлены на школу в Солнечном-2, 304,6 млн рублей на завершение строительства эллингов и приобретение коммунальной техники, 11,1 млн рублей — на реконструкцию стадиона «Авангард» и 25 млн рублей — на ремонт и содержание дорог.

За счет экономии удалось на 20 млн рублей увеличить финансирование МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой». 14 млн рублей направлено на возмещение затрат по перевозке пассажиров, 400 тыс. рублей — на уличное освещение в поселке Завокзальный, 8,6 млн рублей — на покупку инвентаря и оборудования для детсада в «Ласточкино» и 1,8 млн рублей на ремонт стадиона «Сокол».

В итоге бюджет города на 2018 год утвержден в размере 15 438,7 млн рублей по доходам и 15 749,9 млн рублей — по расходам.

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