2018-09-28T08:36:38+03:00
Общество

Гордепа Виктора Маркова наградили грамотой Облдумы

Также депутаты вручили грамоты учителям, врачам и инструкторам по спорту
Екатерина Семенова
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В Саратовской городской думе сегодня, 27 сентября, состоялось очередное, 40-е заседание.

Гордепы начали заседание с торжественной церемонии вручения Почетных грамот. На основании постановления областного законодательного органа от 25 июля 2018 года депутат Саратовской городской думы по 2-му одномандатному избирательному округу Виктор Марков удостоен Почетной грамоты Саратовской областной думы за существенный вклад в развитие и укрепление демократии и местного самоуправления.

Председатель городской думы Виктор Малетин передал народному избраннику его награду.

Также состоялось вручение Почетных грамот городской думы достойным гражданам Саратова, за награждение которых ходатайствовали народные избранники. Спикер думы совместно со своим заместителем Ольгой Поповой и депутатом Дмитрием Кудиновым вручили Почетные грамоты за добросовестный труд, высокий профессионализм, достигнутые успехи в работе, большой вклад в развитие физической культуры и спорта трем учителям из лицеев №№2, 3 и школы №1, двум врачам ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер» и инструктору по спорту СК «Юность».

Кроме того, по ходатайствам депутатов принято решение наградить Почетной грамотой Саратовской городской думы две организации и 13 жителей Саратова, в том числе учителей, медицинских работников, сотрудников учреждений культуры.

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