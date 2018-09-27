Мэр Саратова возмутился по поводу поборов в школе

27 Сент. 16:17 2018-09-28T08:34:57+03:00

В этом году Михаил Исаев отправил дочь в первый класс

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В саратовских СМИ появилась информация о сборе денег с родителей в музыкальной школе №22. На это решил отреагировать мэр Саратова Михаил Исаев, у которого в этом году пошла в первый класс дочь Анна.

- Как главу города и родителя меня крайне беспокоит ситуация с появившейся в СМИ информацией о «поборах» в музыкальной школе №22. По данному факту была незамедлительно инициирована служебная проверка.

Неоднократно заявлял: никакие поборы в учебных заведениях недопустимы! Все, в чем принимают участие дети и их родители, должно быть исключительно добровольным, начиная от посещения мероприятий и заканчивая перечислением каких-либо денежных средств на нужды организации. Время «принудиловок» и «обязаловок» прошло, — заявил Исаев.

По его словам, уже сегодня была встреча с коллективом школы, вечером пройдет родительское собрание. Если факты поборов подтвердятся — виновных ждет наказание.