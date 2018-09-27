В ближайшие дни в Саратовской области появится дополнительная мусороуборочная техника

27 Сент. 16:14 2018-09-28T08:33:20+03:00

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На площадке Регионального оператора Саратовской области прошло совещание, ключевым вопросом которого стало обсуждение ситуации с вывозом ТКО с территории Волжского района Саратова. В совещании приняли участие глава администрации Волжского района Саратова Сергей Бровкин и представитель ООО «Гарант+».

По оперативным данным, вывоз коммунальных отходов ведется в нормальном режиме, ситуация оценивается удовлетворительно. На все обращения от жителей Волжского района реакция происходит незамедлительно. Работа по заявкам от организаций ведется в обычном режиме.

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Директор Регионального оператора Михаил Андреев заверил, что в случае обострения ситуации, имеется возможность привлечения дополнительной техники, в том числе других подрядных организаций для выполнения зачистки контейнерных площадок.

Представитель подрядной организации рассказал, что в ближайшие дни ожидается поставка новой техники, привлечен новый субподрядчик для организации вывоза ТКО с контейнерных площадок.

- Региональный оператор выполняет свои обязательства в полном объеме. Сложившаяся в Волжском районе ситуация с уходом одного из субподрядчиков не должна отразиться на качестве коммунальной услуги. Это не первый случай, когда одна из компаний прекращает свою работу, поэтому нашими специалистами уже подготовлены варианты реагирования в подобных ситуациях. Деятельность нашего основного подрядчика находится на постоянном контроле. В случае необходимости готовы помочь с вывозом и своими силами. Мы постоянно обмениваемся информацией с органами муниципальной власти и имеем полное представление о реальной ситуации в нашей зоне деятельности, — заявил Михаил Андреев.

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Специалисты Регионального оператора совместно с подрядными организациями уже приступили к отработке новой логистики вывоза в Волжском районе. В случае выявления скопления ТКО на контейнерных площадках свыше нормативного времени, жителям необходимо обратиться в контакт-центр Регоператора по номеру: 8-800-222-64-90.