2018-09-28T08:33:20+03:00
Недвижимость

В ближайшие дни в Саратовской области появится дополнительная мусороуборочная техника

Также привлекут нового субподрядчика для уборки контейнерных площадок
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

На площадке Регионального оператора Саратовской области прошло совещание, ключевым вопросом которого стало обсуждение ситуации с вывозом ТКО с территории Волжского района Саратова. В совещании приняли участие глава администрации Волжского района Саратова Сергей Бровкин и представитель ООО «Гарант+».

По оперативным данным, вывоз коммунальных отходов ведется в нормальном режиме, ситуация оценивается удовлетворительно. На все обращения от жителей Волжского района реакция происходит незамедлительно. Работа по заявкам от организаций ведется в обычном режиме.

.

.

Директор Регионального оператора Михаил Андреев заверил, что в случае обострения ситуации, имеется возможность привлечения дополнительной техники, в том числе других подрядных организаций для выполнения зачистки контейнерных площадок.

Представитель подрядной организации рассказал, что в ближайшие дни ожидается поставка новой техники, привлечен новый субподрядчик для организации вывоза ТКО с контейнерных площадок.

- Региональный оператор выполняет свои обязательства в полном объеме. Сложившаяся в Волжском районе ситуация с уходом одного из субподрядчиков не должна отразиться на качестве коммунальной услуги. Это не первый случай, когда одна из компаний прекращает свою работу, поэтому нашими специалистами уже подготовлены варианты реагирования в подобных ситуациях. Деятельность нашего основного подрядчика находится на постоянном контроле. В случае необходимости готовы помочь с вывозом и своими силами. Мы постоянно обмениваемся информацией с органами муниципальной власти и имеем полное представление о реальной ситуации в нашей зоне деятельности, — заявил Михаил Андреев.

.

.

Специалисты Регионального оператора совместно с подрядными организациями уже приступили к отработке новой логистики вывоза в Волжском районе. В случае выявления скопления ТКО на контейнерных площадках свыше нормативного времени, жителям необходимо обратиться в контакт-центр Регоператора по номеру: 8-800-222-64-90.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет