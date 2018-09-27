Подключение к сетям ООО «КВС»: сайт в помощь потребителю

27 Сент. 19:55 2018-09-28T08:30:43+03:00

Подробную информацию также можно узнать в Центре по работе с абонентами ООО «КВС»

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«Концессии водоснабжения — Саратов» — гарантирующая организация, осуществляющая отпуск холодной воды через присоединенную сеть потребителям и прием сточных вод в систему водоотведения. В соответствии с действующим законодательством подключение к системам водоснабжения и водоотведения осуществляется только после заключения договора о подключении в соответствии с разработанным и согласованным в установленном порядке проектом, под надзором технических специалистов ООО «КВС».

Порядок подключения (технологического присоединения) состоит из нескольких этапов:

1. Подача заявки на заключение договора о подключении

2. Заключение договора о подключении

3. Выполнение сторонами договора подключения мероприятий, предусмотренных условиями подключения

4. Проверка выполнения заявителем условий подключения, осуществление фактического подключения объекта и оформление документов о подключении.

Подробную информацию о порядке подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения можно получить в Центре по работе с абонентами ООО «КВС» по адресу улица Советская, 10.

Для удобства потребителей сведения о процедуре технологического подключения и типовые формы документов размещены на сайте ООО «КВС»: http://kvs-saratov.ru/potrebitelyam/podklyuchenie_k_setyam/.