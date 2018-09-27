Доцент федерального вуза в Балакове поставила зачет за тысячу рублей
В Балакове Саратовской области осуждена 33-летняя Ольга Шумарова, доцент учебного заведения — филиала одного из вузов.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре, женщину признали виновной в получении взятки и служебном подлоге.
Суд установил, что 2 февраля доцент взяла от студента через посредника 1 тыс. рублей. За эту сумму она поставила зачет по дисциплине «Математические основы теории дискретных систем».
С учетом малолетнего ребенка у обвиняемой суд оштрафовал ее на 180 тыс. рублей и на два года запретил заниматься педагогической деятельностью, связанной с проведением экзаменов.
Как стало известно «Комсомолке», некая Ольга Шумарова числилась в штате Балаковского инженерно-технологического института — филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».