2018-09-28T11:14:40+03:00
Происшествия

Доцент федерального вуза в Балакове поставила зачет за тысячу рублей

Женщину оштрафовали на 180 тыс. рублей
Екатерина Семенова
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В Балакове Саратовской области осуждена 33-летняя Ольга Шумарова, доцент учебного заведения — филиала одного из вузов.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре, женщину признали виновной в получении взятки и служебном подлоге.

Суд установил, что 2 февраля доцент взяла от студента через посредника 1 тыс. рублей. За эту сумму она поставила зачет по дисциплине «Математические основы теории дискретных систем».

С учетом малолетнего ребенка у обвиняемой суд оштрафовал ее на 180 тыс. рублей и на два года запретил заниматься педагогической деятельностью, связанной с проведением экзаменов.

Как стало известно «Комсомолке», некая Ольга Шумарова числилась в штате Балаковского инженерно-технологического института — филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

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