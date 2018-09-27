2018-09-27T16:23:51+03:00
Происшествия

В Саратовской области 20-летний парень изнасиловал 40-летнюю соседку

После совместного застолья молодой человек набросился на женщину в сарае
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Жителя одного из сел Аткарского района Саратовской области подозревают в изнасиловании своей односельчанки.

Аткарские следователи СУ СКР по Саратовской области уже завели на 20-летнего молодого человека уголовное дело по статье 131 УК РФ — изнасилование.

- По данным следствия, вечером 21 сентября 20-летний житель одного из сел Аткарского района пришел в гости к знакомым односельчанам. После застолья 40-летняя хозяйка дома вышла во двор и направилась в сторону хозяйственных построек. Молодой человек проследовал за ней в сарай, там ударил по лицу и изнасиловал, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

В настоящее время обвиняемый задержан, решается вопрос о заключении под стражу.

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