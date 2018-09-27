Михаил Сычев: Новая техника КВС позволила повысить производительность труда аварийных бригад на 15%

27 Сент. 15:07 2018-09-28T08:26:36+03:00

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Заместитель директора ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» Михаил Сычев рассказал о работе по устранению повреждений на сетях компании.

По его словам, в ходе реализации концессионного проекта компания часто сталкивается с проблемой изношенности коммуникаций при устранении повреждений. Ежедневно происходит 20–30 локальных аварийных ситуаций, при этом в восстановительных работах задействовано до 20 бригад, которые ранее устраняли 20–22 повреждения в сутки, или одно повреждение на бригаду.

- Мы провели тщательный анализ текущего ремонта, внесли изменения в организацию подобных работ. В компании внедрен соответствующий регламент, который позволяет улучшить логистику и сократить потери времени при устранении повреждений. Закуплены 21 единица техники, а в ближайшее время на вооружение КВС поступят еще 22. Но уже сейчас можно говорить о некоторых промежуточных результатах. Производительность труда аварийных бригад за последние две недели увеличилась на 15%. До конца года мы планируем полностью решить эту проблему без увеличения штата за счет дальнейшего повышения производительности труда. Задача эта для нас выполнимая, поэтому сейчас мы проводим соответствующие изменения в техническом блоке, — рассказал Сычев.