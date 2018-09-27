2018-09-27T16:49:21+03:00
Общество

В Саратовской области ожидаются заморозки

Кроме того, будет дуть сильный ветер
Екатерина Семенова
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В Саратовской области ночью будут заморозки.

- При прояснении в районах области ожидается понижение температуры до -1 градуса, — сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре.

Синоптики предрекают усиление юго-западного ветра. Ночью возможны порывы до 15–17 м/с.

По области температура ожидается 14–16 градусов, в Саратове — 15–17 градусов. При этом такая температура приближена к многолетней климатической норме.

Мэрия Саратова предупреждает, что в связи с сильным ветром возможны падения деревьев, плохо закрепленных конструкций и обрывы линий электропередач.

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