«Неравнодушные сердца» Саратова помогают в тяжелых ситуациях

27 Сент. 14:53 2018-09-27T15:04:08+03:00

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Сейчас, как никогда, требуется внимание к людям, попавшим в беду, и им готовы помогать, в том числе и неравнодушные люди. Такие слова прозвучали на круглом столе в пресс-центре «КП-Саратов», прошедшем сегодня, 27 сентября, в рамках благотворительного проекта «Будьте рядом» фонда «Неравнодушные сердца». На нем собрались представители общественных организаций, органов власти и волонтеры.

- Общество живо, оно хочет помогать пострадавшим, попавшим в беду, — рассказала Алла Фетисова, президент благотворительного фонда «Неравнодушные сердца», руководитель проекта «Будьте рядом».

Депутат облдумы Юлия Литневская напомнила, что у них с Аллой Фетисовой был совместный проект, где они организовали благотворительный спектакль для детей с ограниченными возможностями в саратовском ТЮЗе. По ее словам, было достаточно сложно помочь детям преодолеть те препятствия, которые создает среда, и чтобы они поняли, что они нужны и важны, что есть неравнодушные сердца, готовые им помочь.

- Когда в Саратове сгорел дом, Союз отцов Саратовской области помог организовать сбор помощи для погорельцев, — сказали спикеры круглого стола. — Там дети — четыре девочки и четыре мальчика — остались буквально без всего, вместе со своей семьей.

Сам председатель Союза отцов Саратовской области Николай Фетисов отметил, что были и случаи мошенничества, когда люди просто организовывали сборы.

- Женщина, чей муж на руках вынес лежачую бабушку, рассказала, что приехали люди, отвезли мужа в больницу якобы помочь, сфотографировали его обгоревшие ноги. Однако пострадавший почуял как будто его обманули и оказалось действительно, потом начали появляться записи, что мужчине требуется операция, пересадка кожи. Хотя на самом деле погорелец об этом не знал, это недобросовестно, — сообщил Николай Фетисов.

Юлия Литневская напомнила, что нужно проверять источники такой информации на достоверность.

В том же случае, когда дети после пожара остались без вещей, какой-то незнакомый пострадавшим аферист организовал сбор на свои счета. Союз отцов в этом случае по своим группам подал объявление на помощь вещами, в том числе теплыми, и когда было собрано достаточно предметов родители говорили, что детям их теперь хватит на два года.

Также спикеры напомнили, что депутат облдумы и гендиректор «Саратовоблжилстрой» Леонид Писной пообещал помочь восстановить дом пострадавших. Об этом его попросила президент «Неравнодушных сердец», а Союз отцов будет контролировать подвижки. По словам Аллы Фетисовой, проект «Будьте рядом» направлен на то, чтобы объединяться для помощи как можно большему количеству людей.

Так, председатель Саратовской региональной общественной организации помощи больным онкологическими заболеваниями «Жизнь» Наталия Биюн рассказала, какие проекты хочет реализовать.

- В планах у меня два проекта. Первый — «Онколикбез», в рамках которого люди узнают, как пройти диагностику, куда прийти за помощью. Ежегодно раком заболевают полмиллиона россиян, такого количества можно было бы избежать, если бы люди заранее знали, куда им обращаться. Что нужно идти в больницы, а не к гадалкам, а также не лежать и умирать, а бороться со своим заболеванием, — рассказала Наталия.

Второй проект — «Новая вторая жизнь». Он для женщин, болеющих раком молочной железы. В рамках этого проекта они обсудят свою проблему с психологами, стилисты на благотворительной основе сделают им преображение: прическу, макияж, покажут, что они, несмотря на недуг, остаются прекрасными женщинами.

Председатель студенческого совета СГУ Виктор Федоров предложил запустить проект вместе с Наталией Биюн. Он напомнил, что у вуза большой волонтерский корпус, который хочет помогать всем нуждающимся.

В учреждении есть событийное и социальное волонтерство. Первое — это помощь в организации городских праздников и прочее. Второе — поддержка людей, попавших в беду, например, они ездили в детские дома, но, по словам Виктора, хотят развиваться и дальше. В планах не менее трех проектов в месяц.

Директор Городского молодежного центра Артем Петров сказал, что саратовские волонтеры всегда были и будут активными. ГМЦ реализует ряд добровольческих проектов с молодежью. Например, летом они ездили в лагеря и проводили с детьми активности, игры. В начале осени добровольцы помогали с организацией Дня города. Он тоже предложил собравшимся свою помощь в организации проектов и напомнил, что есть учреждение, которое снимает интересные «вирусные» ролики. А так как молодежь сидит в соцсетях им будет интересно это посмотреть.

- «Класс доброты» — один из пяти крупных проектов, которыми мы занимаемся. На всероссийском форуме «Рубеж» «Молодежки ОНФ» его представила Саратовская область, и к проекту подключились регионы, — сказала Юлия Титова, координатор команды «Молодежки ОНФ» Саратовской области.

Ответственный за реализацию проекта «Класс доброты» в Саратове Дмитрий Сайдалимов отметил, что акция стала федеральной. Так, обучающиеся в школах и колледжах после занятий собираются коллективом и организуют фотосессии, мастер-классы и другие занятия. Главная цель проекта — воспитание молодежи в атмосфере добрых дел. Данные мероприятия смело шагают по Саратову.

- Мы уже были в 18-й школе, скоро посетим лицей и гимназию №1, — отметил Дмитрий.

В рамках круглого стола присутствующие приняли договоренности о совместных проектах.