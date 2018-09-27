В Саратове сосед хотел стать третьим в пьянке двух братьев и случайно убил одного из них

27 Сент. 14:28 2018-09-27T22:05:18+03:00

Он ударил выгонявшего его мужчину кулаком по голове

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В Ленинском районе Саратова 36-летнего местного жителя обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Следствие установило, что 13 августа два брата — 53 и 49 лет — распивали алкоголь у себя дома на улице Ломоносова. 36-летний сосед высказал желание стать третьим, но старший из братьев не захотел видеть гостя и попытался выгнать его из квартиры.

Между мужчинами началась ссора, переросшая в драку. Гость ударил хозяина квартиры кулаком по голове, отчего тот упал на пол. Тем не менее братьям удалось выдворить гостя из дома, после чего они продолжили распивать спиртное.

Однако 17 августа старший брат скончался, его тело нашел младший и обратился в полицию.

Экспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма головы.

Соседа задержали, в настоящее время он взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.