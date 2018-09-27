Николай Панков: Закон о повышении пенсий принят в третьем чтении

27 Сент. 14:05 2018-09-27T16:26:41+03:00

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Государственная дума России приняла в третьем чтении одобрила изменения в пенсионной системе.

- Закон о повышении пенсий принят в третьем чтении, — сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов» депутат Государственной думы Николай Панков:

Он опубликовал количественные итоги голосования. Из 415 депутатов «за» высказались 332 человека. 83 — оказались против. Никто не воздержался. Решение было принято.

Напомним, ранее депутаты саратовской областной думы также обсуждали пенсионное законодательство. Было принято решение о льготах для граждан предпенсионного возраста.

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