Просроченные долги по зарплате в Саратовской области превысили 14 млн рублей
Предприятия задолжали 588 работникам
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Просроченная задолженность в Саратовской области по данным на 1 сентября составила 14,8 млн рублей.
Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовстате, 83% этой суммы приходится на обрабатывающие производства.
Все предприятия, имеющие просроченную задолженность, находятся в процессе конкурсного производства.
Численность работников, которым задолжали зарплату, составляет 588 человек.