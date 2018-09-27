В селе Алексеевка пьяный мужчина ограбил пенсионерку в ее квартире
23-летнего жителя села Алексеевка Базарно-Карабулакского района признали виновным в грабеже.
- Преступление было совершено днем 18 июля, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.
Следователи установили, что пьяный мужчина пришел домой к своему приятелю, но номер квартиры он не помнил. Поэтому зашел через незапертую дверь в другое жилье, чтобы узнать точный адрес.
В квартире на диване лежала 82-летняя женщина. Во время разговора с ней мужчина схватил со стола сотовый телефон Micromax и сбежал, хотя пенсионерка просила вернуть аппарат.
В тот же день его задержала полиция на окраине поселка. Гаджет был изъят.
Суд приговорил грабителя к 120 часам обязательных работ.