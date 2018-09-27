2018-09-27T15:46:19+03:00
Происшествия

В селе Алексеевка пьяный мужчина ограбил пенсионерку в ее квартире

Случайный гость схватил телефон со стола и сбежал
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

23-летнего жителя села Алексеевка Базарно-Карабулакского района признали виновным в грабеже.

- Преступление было совершено днем 18 июля, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Следователи установили, что пьяный мужчина пришел домой к своему приятелю, но номер квартиры он не помнил. Поэтому зашел через незапертую дверь в другое жилье, чтобы узнать точный адрес.

В квартире на диване лежала 82-летняя женщина. Во время разговора с ней мужчина схватил со стола сотовый телефон Micromax и сбежал, хотя пенсионерка просила вернуть аппарат.

В тот же день его задержала полиция на окраине поселка. Гаджет был изъят.

Суд приговорил грабителя к 120 часам обязательных работ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет