В селе Алексеевка пьяный мужчина ограбил пенсионерку в ее квартире

27 Сент. 12:47 2018-09-27T15:46:19+03:00

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23-летнего жителя села Алексеевка Базарно-Карабулакского района признали виновным в грабеже.

- Преступление было совершено днем 18 июля, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Следователи установили, что пьяный мужчина пришел домой к своему приятелю, но номер квартиры он не помнил. Поэтому зашел через незапертую дверь в другое жилье, чтобы узнать точный адрес.

В квартире на диване лежала 82-летняя женщина. Во время разговора с ней мужчина схватил со стола сотовый телефон Micromax и сбежал, хотя пенсионерка просила вернуть аппарат.

В тот же день его задержала полиция на окраине поселка. Гаджет был изъят.

Суд приговорил грабителя к 120 часам обязательных работ.